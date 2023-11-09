Başkent'te okul çevreleri emniyet denetiminde

Ankara’da emniyet ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube koordinesinde Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Çankaya’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi ve Betül Can Anadolu Lisesi çevrelerinde çevrelerinde 22 personelden oluşan 10 ekip tarafından şüpheli kişiler ve araçlarda arama ve kontroller yapıldı. Çankaya’da akşam saatlerine kadar devam edecek olan uygulamanın ilerleyen günlerde de çevre ilçelerde sürdürüleceği aktarıldı.