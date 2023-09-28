Başkent'te okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce Mamak’ta 45 personelin katılımıyla ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim’ uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube, Çocuk Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim’ uygulaması gerçekleştirildi. Tuzluçayır Anadolu Lisesi ve Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrelerinde görev alan 45 personelden oluşan 17 ekip tarafından şüpheli kişiler ve araçlarda arama yapıldı. Mamak’ta akşam saatlerine kadar devam edecek olan uygulamanın yarın da Yenimahalle ilçesinde yapılacağı aktarıldı.

“Denetim yapılması çok olumlu”

Uygulamadan memnun olduğunu belirten Kartal Dinçer adlı vatandaş, “Denetimin yapılmasını olumlu buluyorum. Yapılması gereken bir şey. Abidinpaşa, Tuzluçayır gibi yerler önemli. Benim için denetim yapılması çok güzel, çünkü burada oturuyoruz. Bu kadar sıkı denetim ilk defa gördüm. Yapılması da çok olumlu. Çünkü her türlü insan var” dedi.