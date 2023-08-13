Başkent'te şehitler için saygı duruşu

Başkent’te, ellerinde Türk bayrakları ile bir grup vatandaş şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Ankara Güvenpark’ta, son bir haftada verilen 6 şehidin ardından bir grup vatandaş tarafından anma etkinliği düzenlendi. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları atan grup, açtıkları büyük Türk bayrağı çevresinde toplandı. İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından grup, öğrenci andını okuyarak Cebeci Şehitliği’ne hareket etti.

Grup adına konuşan Emre Cuşan, vatan için şehit düşen asker ve polisler için toplandıklarını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim için dağda, bayırda düşmanla savaşan, Türkiye’nin her bir vatandaşının rahat etmesi için şehit düşen askerlerimiz ve polislerimiz için buradayız. Onların, sadece 30 saniye haberlerde isimlerinin geçmesi bizim ciğerlerimizi acıtıyor. En küçük erinden, üst rütbelisine kadar tırnağı dahi kırıldığında acı hissetmeyen bizden değildir. Ben inanıyorum, burada gözleri parıldayan Türk gençleri ve umut dolu gözlerle bakan büyüklerimiz buna öncülük edecekler, biz bunu hep birlikte aşacağız. Artık bu durum, alışılmış bir durum gibi gelmeyecek, eski milli ruhumuzu tekrar kazanacağız. Bunun başka yolu yok.”