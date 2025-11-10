Başkent'te silahlı adam krizi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda kız arkadaşını görmek isteyerek intihara kalkışan bir kişi, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Olay, Çankaya ilçesi Büklüm Caddesi’nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, bulundurduğu tüfekle evinde intihar edeceğini söyledi. Şahsın, kız arkadaşını görmek istediği öğrenildi.

Olay yerine Özel Harekat Polisleri, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Giriş ve çıkışın kapatıldığı sokakta, bina çevresinde dron destekli güvenlik önlemleri de alındı. Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu şahıs, elindeki tüfeği bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafiğin 2-3 saattir kapalı olduğunu belirten mahalle berberi Talat Kul, "Hakan dediğimiz kişi kendisi. Onu 30-40 senedir tanıyorum burada. Küçüklüğünü biliyoruz. Ailece tanıyoruz. Demek ki sorunları vardı. Polisler, ekipler toparlandı. Konuşmuşlar, işi çözmüşler herhalde. Tatlıya bağlamışlar yani. Şimdiki gençler ne yapıyorlar bilmiyorum. Dokunuyor, çarpıyor. Demek ki sıkıntısıyla beraber de herhalde dokundu. Maalesef böyle olaylar başımıza geliyor. Burada kendi evleri de var. Maddi problemleri, sıkıntıları yok ama anlayamadım. Gürültü falan duymadım da bazen gürültü oluyordu. Zamanla tanıyoruz bir şey olduğu zaman, biliyorduk onun öyle bir şeyler yaptığını. Maalesef yazık üzüldük" diye konuştu.