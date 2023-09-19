Başkent'te sünger fabrikasındaki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Başkent'te sanayi bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Başkent'te sünger fabrikasındaki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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Başkent’te sanayi bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi’nde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi’nde bulunan 2 katlı sünger fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki süngerlerin henüz belirlenemeyen bir nedenle yanması sonucu alevler tüm binayı kapladı. Yangın, fabrika önünde park halindeki araçlara da sıçardı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve Ankara’nın 5 farklı noktasından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 su tankeri da bölgeye gönderildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Fabrika içinde ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışan yakınlarını görmek için alana girmeye çalışan vatandaşlara ise polis engel oldu.