Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Kasım’da yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Bala ilçesinde H.M. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet mimari taş, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen stel taş, 2 gram uyuşturucu, 25 bölmeli, bölmelerde toprak içinde kenevir tohumu bulunan saksı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.