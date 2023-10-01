Başkent'te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı

Ankara'da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde önce teröristin silahla ateş ettiği, daha sonra kendini patlattığı kameralara yansıdı.

Başkent'te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı
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EditörEditör
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Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde önce teröristin silahla ateş ettiği, daha sonra kendini patlattığı kameralara yansıdı.

Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde teröristlerin hafif ticari araç ile yanaştığı ve polislere ateş ettiği görüldü. Ateş ederek polislerin üstüne koşan bir terörist, sonra üstündeki bombayı patlattı. Diğer teröristin ise elindeki silah ile ateş ettiği görüldü. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.