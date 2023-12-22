Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt - Balıkhisar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.