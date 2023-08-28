Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Çankaya İlçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi’nde seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu. Otomobil içerisin de bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Vatandaşlarını ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı