Başkent'te yaşanan sağanağın ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle Mamak’ta bulunan bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Başkent’te yaşanan sağanak nedeniyle, Demirlibahçe Mahallesi İniş Sokak’taki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Yan tarafta bulunan binanın bahçesine çöken istinat duvarı, bina sakinlerini korkuttu. Çökmenin ardından toprak kayması da yaşandı. İstinat duvarının çökme anını bina sakinleri anbean kaydetti.

Bina sakinlerinden Tansel Kurşun olaya ilişkin, “Dün akşam yönetici arkadaşın söylediğine göre ekipler gelmişler, gerekli tespitleri yapmışlar. AFAD’dan gelenler olmuş. Her türlü çalışmayı yapmışlar ama şu anki aşama nedir bilmiyoruz” dedi.

Yan binanın sakini Mert Dindar ise, “Aşırı yağıştan dolayı yan binanın istinat duvarı çöktü. Daha önce de çökmüştü. Dün evde otururken annem ‘Koş oğlum. Yan binanın duvarı çöküyor’ dedi. Çıktığımızda önce birkaç taş düştü. Ardından bütün duvar çöktü” ifadelerini kullandı.

Belediyeden ekiplerin geldiğini söyleyen Dindar, “Duvarın acilen yapılması gerektiğini ve binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini söylediler. Yıkılma tehlikesi yok şu anlık” diye konuştu.