Başkent'te yeni dinlenme alanı ve parklar hizmete girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Lodumlu dinlenme alanı ve 22 parkın açılışı ve tanıtımı için tören düzenlendi.

Çankaya ilçesindeki Lodumlu dinlenme alanında düzenlenen açılış ve tanıtım töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu alanın Ankara emlak piyasasında çok değerli olduğunu ve buna rağmen imara açmadıklarını ifade ederek, “İmara açıp gökyüzüne uzanan beton yapıların yapılmasına izin verebilirdik. Çeşitli rant gruplarıyla iş tutup, emsal artışlarıyla belki birilerini ihya edebilirdik. Böyle bir değerli alanın büyük bir dinlenme alanı olması, halka kazandırılması ve halk için kullanacak olması yönetim anlayışımızdaki farklılığı gösteriyor. 4 buçuk yıl boyunca rant için hiçbir şey yapmadık. Belediye meclisimizde rant konusunda hiçbir karar geçmedi. Her zaman halkımızın mutluluğu ve sağlığı bizim için çalışmada öncelik olacak” diye konuştu.

Yavaş’ın açılış konuşmasının ardından protokol katılımıyla kurdele kesildi.