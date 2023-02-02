Başkent'te yıkım yapan iş makinesi, bir iş yerine ve evlere zarar verdi

Başkent’te yıkım yapan bir iş makinesi, başka bir binadaki iş yeri ve evlere zarar verdi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saat 10.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada çalışma yapan iş makinesi, bir başka binadaki 1 dükkan ve 5 eve zarar verdi. Yatak odaları yıkılan apartman sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı. Olayın ardından, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

"Uyuyor olsaydım kesin ölürdüm"

Olay anında saniyelerle kurtulduğunu belirten Cem Kuzukuran, "Sabah saat 10 sıralarında yatak odamda yatıyordum. Çok ses olduğu için eşim kalkıp kızımın odasına gitti. Kızım da kalkıp benim yatağıma geldi. Kızım duvarın yanına uzandı, ben de uç kısmında yatıyordum. Daha sonra kızım su içmek için yataktan kalkıp mutfağa yöneldiğinde duvarın üstüme geldiğini gördüm. Hemen kendimi yatakla dolap arasına attım. Kalktığımda duvar üstümdeydi. Bir iki dakika sesim çıkmadı. Eşim, kızım, oğlum çıldırıyordu. Molozları üstümden alıp dışarı çıktım. Sesim çıkmayınca beni öldü zannetmişler. İyi ki uyumuyordum, eğer uyuyor olsaydım kesin ölürdüm" ifadelerine yer verdi.

Evin hasar gördüğünde müteahhidin gelip kontrol ettiğini ve mağduriyetlerinin karşılanacağını dile getiren mağdur Kuzukuran, olay sonrası gidip polis merkezinde şikayette bulunduklarını söyledi.

Olay yaşanmadan 10 dakika önce binadan çıktıklarını aktaran hukuk bürosu çalışanı mağdur Halil Bozaş, "Ofise gelip birkaç ihtiyacımızı alıp eve gittik. Eve vardığımızda bizi komşular arayıp ofisin hasar gördüğünü söylediler. Biz çıkarken yıkıma başlamışlardı. Geldiğimizde yerlerde molozlar vardı. Yaklaşık 10 dakikayla kurtulduk. Burası bekleme salonu olarak kullanılıyordu. Yeni taşındığımız için mobilyalar daha gelmemişti. Şikayetçi olduk. Bize yaptıracaklarını söylediler ama biz yasal olarak takibini sürdüreceğiz. Yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Hiçbir önlem alınmıyor, çok büyük ihmal var. Biz onlarla konuştuğumuzda da ’Öngöremedik’ dediler. ’Böyle bir olay çok saçma, ilk defa mı bina yıkıyorsunuz?’ dediğimizde bir cevap veremediler. Mağduriyetimizin giderileceğine dair bir şeyler söylediler ama önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.