Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö. ve T.K.’nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 1’i cezaevinde bulunan toplam 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 9 şahıs gözaltına alınırken, şahısların ticaretini yapmak üzere bulundurdukları toplam 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ve bin 266 adet ekstacy hap ele geçirildi.