Başkent'teki gönüllü vatandaşlar depremzedeler için birlik oldu

Başkent’teki vatandaşlar, depremzedelere destek olmak için Ankara Macunköy Metro İstasyonu’nun yanında toplanan tonlarca yardım malzemelerini kolilere yerleştirdi.

Macunköy Metro İstasyonu’nun yanında bulunan otopark alanında, afet bölgesindeki depremzedeler için yardım malzemeleri toplandı. Toplanan malzemelerin kolilere yerleştirilmesi ve istiflenmesi için çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar birlik oldu. Toplanan eşyalar; kıyafet, ayakkabı, battaniye gibi tekstil eşyaları ağırlıklıydı. Gelen malzemeler arasında yazlık eşyaların bulunması dikkatleri çekti. Afrika uyruklu bir Nijer vatandaşının da alanda bulunması güzel görüntüler oluşturdu.

"Ben burada tanımadığım insanlara ’kardeşim’ diyorum"

Fazla malzeme olduğu için arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyleyen Cihan Alpturan, "Böyle kötü bir günde ülkemizin yanında durmak adına arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada şu an kolileme yapıyoruz, istifliyoruz. Kadın iç giyim, erkek iç giyim, çocuklara ayrı eldiven, çorap onları ayırıyoruz. Gelecek tırları bekliyoruz. Tırlar gelince onlara yükleyeceğiz. Gıdadan daha çok kıyafet var. Yazlık terlikler falan gönderiyorlar. Biz onları ayırıyoruz. İnsanlar kışın terlik giyecek halde değiller haliyle. Toplumsal dayanışma oldukça var. Ben burada tanımadığım insanlara kardeşim diyorum. Onlar da bana kardeşim, dostum, canım, ciğerim diyor" şeklinde konuştu.

"Doğuya gittiğinde kişiler daha kolay ulaşabilsin, orada daha çok zaman kaybı olmasın"

Hiçbir şeye bakmadan, sormadan sadece destek olmak için geldiğini söyleyen Mehmet Kurt, "Yardıma gelmek için evimden çıktım, geldim. Bir amacım yok, sadece destek olmak için geldim. Yardım etmek için doğuya gidemiyorum, gitsem fazlalık olacağım zaten. Elimden bu geliyor, dua ediyorum. Herkesin böyle durumlarda birlik olması lazım. Bütün dünya birleşmişken yani dışardaki ülkeler bile bize destek gönderiyorken kendi içimizde bölünmemize hiç gerek yok, tam tersi daha çok birleşmemiz lazım. Geliyorum kıyafetleri ayırıyorum, onları bölüyorum. Doğuya gittiğinde kişiler daha kolay ulaşabilsin, orada daha çok zaman kaybı olmasın diye" ifadelerine yer verdi.