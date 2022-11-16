Başkent'teki silahlı çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara’da bir dün gece saatlerinde enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan silahlı çatışmaya dair olay yerinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün gece Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, Resul Kırkbeş ve kardeşi Oğuzhan Kırkbeş, aralarında husumet bulunan enişteleri Hüseyin Yaymaz’ı buluşmak üzere akaryakıt istasyonuna çağırdı. Buluşma esnasında tartışmaya başlayan Hüseyin Yaymaz ve Resul Kırkbeş, tartışmanın büyümesiyle birlikte birbirlerine kurşun yağdırdı. Resul Kırkbeş eniştesi Hüseyin Yaymaz’ı ayağından yaraladıktan sonra Hüseyin Yaymaz da kayınbiraderi Resul Kırkbeş’i kalbinden vurdu. Durumu gören Oğuzhan Kırkbeş ise abisinin yerdeki tabancasını alarak yaralı bir şekilde kaçmaya çalışan eniştesini kafasından vurdu. Çatışma sonucunda Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz olay yerinde hayatını kaybetti. Oğuzhan Kırkbeş ise yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen polislere teslim oldu. Yaşanan olaylar çevredeki esnafın telefon kameralarına yansırken, Hüseyin Yaymaz’ın yerde yatan cansız bedeni de görüntülendi.

Akaryakıt istasyonunun ilerisinde lokanta işleten Kemal Çağlar, olay anında çıkan silah seslerini duyduğunu belirterek, “Akşam 9 sularında silah sesleri duyduk kapının önüne çıktık. Silah sesleri geliyordu. Birisi kaçıyordu ama silah seslerinden sonra benzinliğin köşesine yıkıldı. O sıra zaten benzinliğin ışıklarını kapattılar, her yer karanlık oldu, hiçbir şey gözükmedi. Takriben 7-8 el silah sesi duyuldu. Kimse kalmadı etrafta 5-10 dakika sonra da polis geldi. Ambulans geldi olaya müdahale ettiler bir tanesi o zaman ölmüş diyorlardı. Birini de ambulansla götürdüler. Biz de kapının önündeydik” açıklamasında bulundu.

Çatışma sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz’ın cenazeleri adli tıp merkezinden çıkarıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. Resul Kırkbeş öğle namazını müteakip Özlüce (Meki) köyü mezarlığına defnedilirken, Hüseyin Yaymaz’ın ise yarın öğle namazının ardından Yılmazköy mezarlığında defnedileceği bildirildi.