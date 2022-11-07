Başkentin 5 beyazı öğrencilere tanıtılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın sembolleri arasında yer alan endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkent’in 5 Beyazı) çocuklara tiyatro ile tanıtmaya devam ediyor. Başkentli çocuklar etkinlikte, hayvanları yakından görme fırsatı bulurken bir yandan da tiyatro oyunuyla öğrendiklerini pekiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin kadim tarihinde önemli bir yere sahip olan değerleri gelecek nesillere aktarmak için etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın önemli sembollerinden endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkent Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği oyunla öğrencilere tanıtmaya devam ediyor.

Başkentli çocuklar endemik türe sahip hayvanlarla buluşuyor

Nesli tehlike altında olan ve Başkentin tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerini korumak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkentli çocuklarla buluşturuyor.

Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak ve tanıtmak için gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar okullarına kadar getirilen hayvanları yakından görme fırsatı bulurken, Başkent’in 5 Beyazı’nın sanatla desteklendiği tiyatro oyunuyla da öğrendiklerini pekiştiriyor.

Okullara gitmeye devam edeceklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’nın kadim değerlerine her zaman sahip çıkıyoruz. Öğrencilerimiz Başkentin 5 Beyazı’nı anlatan tiyatro oyununu seyrettikten sonra gösterdikleri mutluluk bizi son derece mutlu etti. Demek ki bu tür etkinliklere devam etmemiz gerekiyor. Ankara’nın en önemli 5 beyazı olarak tarif ettiğimiz hayvanları çocuklara tanıtıyoruz bu oyunla” şeklinde konuştu.

Etkinlikler Ankara’nın tanıtımına da katkı sağlıyor

Endemik türdeki hayvanları okul bahçesine kurulan alanda yakından gören Başkentli öğrenciler heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. Eryaman ABC Okulları İlkokul Müdürü Sevtap Yalçın, “Çok keyifli bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizin bilinçlenmeleri gerekiyor. Bu etkinlik sayesinde 5 beyazı canlı olarak gördüler. Hayvanları canlı olarak okulumuzda ağırladık hem de tiyatroyla hayvanların yaşamları hakkında bilgi edindiler. Bizim içinde bugün Okul Dışarıda Günü’nü bu etkinlikle taçlandırmış olduk. Bize bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullanırken tiyatro oyununun hem yazarı hem de yönetmeni olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Yardımcısı Erdal Ozan Metin ise şunları söyledi:

“Sağlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak ortak bir projeye imza attık. Her zaman sanatın bir şeyleri iyi, sağlıklı ve dürüst anlatma yolunda önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bunu çocuklara anlatınca biz çok mutlu oluyoruz. Umarım daha çok yere ulaşırız ve Ankara’nın değerlerini yine Ankara’nın sanatı ve sanatçılarıyla seyircilerimizle buluştururuz.”