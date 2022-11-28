Başkentin halk ekmek fabrikasından 4 çeşit ekşi mayalı ekmek

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, geleneksel ekşi mayadan dört farklı çeşit ekmek üretmeye başladı. Matador denilen fırınlarda pişen çavdarlı-yulaflı, siyez unlu, zeytinli-kekikli ve Akdeniz ekmeği; 400 ve 500 gram olarak satışa sunuldu.

Ar-Ge birimi ve deneyimli ustalarının iş birliğinde ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 25 yıllık geleneksel ekşi mayadan üretip matador fırında pişirdiği çavdarlı-yulaflı, siyez unlu, zeytinli-kekikli ve Akdeniz olmak üzere 4 çeşit ekmeği ürün yelpazesine ekledi.

Yeni ekşi mayalı ekmeklerle birlikte ekmek çeşidi 13’ten 17’ye yükselmiş oldu. 400 ve 500 gram halinde satışa sunulan ekmekler, Başkentlilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı.

“Ekşi mayalı ekmeklerin dağıtımını yaptığımız büfelerin sayısını artıracağız”

Ekşi mayalı; çavdarlı-yulaflı, siyez unlu, zeytinli-kekikli ekmekleri ile Akdeniz ekmeğinin üretimi konusunda bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, şunları söyledi:

“Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak ürün gamını zenginleştirmeye devam ediyoruz. 25 yıllık geleneksel Anadolu mayamızla 4 çeşit ekşi mayalı ekmek üretmeye başladık. Bu ekmeklerimizi Başkent marketlerde, fabrika satış mağazalarımızda ve 423 halk ekmek büfesinin 62’sinde Ankara halkıyla buluşturmaya başladık. Halkımız ekşi mayalı ekmekleri çok beğendi. Önümüzdeki günlerde gelen talepler doğrultusunda ekşi maya ekmeklerimizin dağıtımını yaptığımız büfelerinin sayısını artıracağız.”