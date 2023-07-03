Başkentin ilk millet bahçesi bayramda doldu taştı

Ankara’nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesi, bayram tatilinde tam kapasite doluluk oranına ulaştı.

Yaz aylarında Başkentlilerin vazgeçilmez durağı haline gelen Üreğil Millet Bahçesi, bayram tatilinde doldu taştı. Kurban Bayramı’nı fırsat bilen piknikçiler, mangalını semaverini alıp millet bahçesine koştu. Millet bahçesine gelen minikler, oyun alanlarında keyifle oynarken, aileler ise dinlenip eğlenerek tatilin tadını çıkardı.

“Başkentimizin gözde mekanları arasına girmiştir”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, millet bahçelerinin halkı doğayla buluşturduğunu belirterek, “Aktif yaşam ve sosyalleşmeyi karşılayan yeşil alanlardır. Üreğil Millet Bahçemiz de açıldığı ilk günden bu yana Ankaralıların teveccühünü kazanmış, Başkentimizin gözde mekanları arasına girmiştir. Üreğil Millet Bahçemiz, yaz kış demeden Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinde de halkımızın hizmetinde olan Üreğil Millet Bahçemizde piknik ve mangal alanları, oyun alanları, evcil hayvanat bahçesi ile sebze ve meyve bahçeleri de bulunuyor. Dalından koparılan doğal sebze ve meyveler, kooperatif aracılığıyla satışa sunuluyor” dedi.

Yeşili, havası ferah ve kullanışlı alanları ile dikkat çeken Üreğil Millet Bahçesi, Ankara’nın gözde mekanları arasında gösteriliyor.