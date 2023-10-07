Başkentli miniklere pistte trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek amacıyla düzenlediği trafik eğitimlerini sürdürüyor. Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Pisti’nde düzenlenen eğitimlerde çocuklara; karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kuralları, yaya geçidi ve okul geçidinde nasıl davranacaklarını, trafik ışıklarını ve alt geçit kullanma kuralları öğretiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek amacıyla düzenlediği trafik eğitimlerine devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Parkı içindeki Trafik Eğitim Pisti’nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara; karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, yaya geçidi, okul geçidi, trafik ışıkları, alt geçidi kullanma kuralları hem pratik hem de akülü arabalarla pistte uygulamalı olarak anlatılıyor.

Eğitimlerin çocuklar üzerinde kalıcı bir birikim sağladığını vurgulayan Trafik Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Selda Kalkan, şu bilgileri verdi:

“Eğitim merkezimiz eğitimlerine başladı. Öğleden önce 2 öğleden sonra 2 olmak üzere 4 dersimiz oluyor. Ankara’nın her yerinden çocuklarımız randevu alarak eğitim merkezimize geliyorlar. Burada eğitimlerimiz yaklaşık 1 saat sürüyor. Bizim buradaki amacımız çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilincini vermek, kuralların neden niçin olduğunu anlatabilmek. Yaya geçidi kullanımı, okul geçidi kullanımı, trafik ışıklarında karşıdan karşıya nasıl geçilir, bunların uygulamasını yapıyoruz. Burada çocuklar için önemli olan dışarıdayken sokakta, caddede karşıdan karşıya güvenli geçebilmelerini vurguluyoruz. Nerelerden nasıl geçebilirler, kendi can güvenliklerini koruyabilmeleri adına daha sonra çocuklar hem eğlenebilsinler hem de onlar için güzel bir anı olsun diye eğitim merkezinde uygulama yapıyorlar.”

Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen okullar; hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 42 73” numaralı telefondan randevu ve bilgi alabilecek.