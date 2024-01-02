Başkentliler 'Altınbis' ile bisiklet sürme keyfi yaşadı

Ankara’nın Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde hizmet veren dijital akıllı bisiklet sistemi ‘Altınbis’, Ankaralılardan büyük ilgi gördü. ‘Altınbis’ aktif kullanıcı sayısı ise hızla artarak 36 bine ulaştı.

Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde hayata geçirilen dijital bisiklet kiralama sistemi ‘Altınbis’, bisiklet sürüşünü daha keyifli hale getirdi. Kullanıcılar tarafından çok beğenilen ‘Altınbis’ uygulamasının aktif kullanıcı sayısı 36 bine ulaştı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ’Altınbis’ uygulamasının büyük ilgi görmesinden dolayı memnun kaldıklarını belirterek, “Millet Bahçesi’nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Çok doğru bir iş yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Altınbis uygulaması büyük ilgi gördü. Vatandaşların hem hayatı kolaylaştı. 7’den 70’e herkes keyifle bisiklete binebiliyor” ifadelerini kullandı.