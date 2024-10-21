Başkentliler milli motosiklet sporcusu Razgatlıoğlu'nu dev ekranda izledi

Başkentli motosiklet tutkunları, “2024 Dünya Superbike Şampiyonası”nda Dünya Şampiyonu olan Milli Motosiklet Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nu Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na kurulan dev ekranlardan izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sporcuyu destekleyen projeleri hata geçirmeye devam ediyor. Başkentli motosiklet tutkunları, “2024 Dünya Superbike Şampiyonası”nda Dünya Şampiyonu olan Milli Motosiklet Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nu Atatürk Orman (AOÇ) kurulan dev ekranlardan izledi.

Yarışmayı; Ankara’da bulunan motosiklet dernek temsilcileri, kulüp başkanları, yöneticiler ve sporseverler AOÇ’ye kurulan dev ekranlardan izledi. Sezonun 12. ve son yarışı İspanya’nın 4,4 kilometre uzunluğuna sahip Circuito de Jerez Pisti’nde gerçekleştirildi. Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza sonrası ilk kez ülkeye şampiyonluğu tattırdı.

Yarışmayı dev ekranlardan izlemeye gelen motorspor tutkunu yönetici ve sporseverler, düşüncelerini de dile getirdi.Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi Sinan Çetin, yaptığı açıklamada, “Toprak Razgatlıoğlu’nun kazadan sonraki ilk şampiyonluk yarışıydı. Şampiyonluğu bize tattırdı ve dünya şampiyonu oldu. Mansur Başkanın sayesinde motor sporseverler, kulüp başkanları, dernek başkanları ve üyeleri burada dev ekrandan milli gururu izlemek istedi” ifadelerini kullandı.

Motorspor tutkunu vatandaşlardan Birsen Özkaraca ise “Kendimde bir sporcu olarak eşimle birlikte takip ediyorum. Toprak bu yıl gururumuz oldu. Ankaradaki sporseverleri bir araya getirdiği için Mansur Başkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.