Başkentliler sonbaharın tadını Lodumlu Çevre Alanı'nda çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Lodumlu Çevre Alanı, başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

"Yeşilin Başkenti" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başkente kazandırdığı yeşil alanlar yoğun ilgi görüyor. Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi’nde 15 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilen Lodumlu Çevre Alanı, hafta sonunu ailesiyle, çocuklarıyla birlikte aktivitelerle geçirmek isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. 130 bin metrekarelik alana sahip Lodumlu Çevre Alanı, açıldığı günden beri 7’den 70’e her yaştan vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Sonbaharın ve sıcak havanın tadını çıkaran ebeveynler ile çocuk oyun alanlarını kullanan ve bisiklet parkurunda paten ile scooter süren minikler hafta sonu doyasıya eğlendi. Devasa alanın konut yerine yeşil alan olarak değerlendirilmesinden ve nefes alınacak bir yer haline dönüştürülmesinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Sema Özcan adlı vatandaş, “Bu parka bugün ilk defa geldik. Çok keyifli ve parkurlar çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Parkurlarda gezerken çok doğal ve Avrupai bir hava veriyor. İlginç geldi bize bu kadar güzel ve kapsamlı bir park oluşturulması” dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Kıran ise, dinlenmek için bire bir yapılmış bir çevre alanı olduğunu belirterek, “Gayet güzel bir hizmet, Mansur Bey’e teşekkür ederiz. Binalardan nefes alamıyorduk artık. Zamanında bayağı yanlış uygulamalar yapıldı. Yeşil alan olarak bu alanın kazandırılması gayet iyi oldu” diye konuştu.