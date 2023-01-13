Başkentliler yenilenmiş AŞTİ'yi değerlendirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek yeni bir görünüme kavuşan AŞTİ’nin son halini Başkentliler değerlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yenileme çalışmalarıyla Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), seyahat temalı kütüphanesiyle, öğrenciler için ders çalışma alanıyla, günlük kiralık ofisiyle, toplantı salonlarıyla, sergi ve gösteri salonuyla, çocuk oyun alanıyla yeni bir görünüme kavuştu.

Başkentliler AŞTİ’deki değişimden memnun

Türkiye’nin en büyük ve en eski otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ, yolcuların ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklerde vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Özellikle öğrenciler için konforlu bir ders çalışma alanı sunan terminalde ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor.

Seyahat öncesi AŞTİ’de vakit geçiren yolcular, ders çalışmaya gelen öğrenciler ve esnaf terminalde gerçekleştirilen değişimle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Yağız Erdem: “Ders çalışma alanları gayet güzel düşünülmüş. Son halini beğendim. Burayı yapanların eline sağlık Buradaki alanlar önceden yoktu. Yeni ders çalışma alanları yapılmış ve çok güzel olmuş. Oldukça konforlu. İnsanlar saatlerce zaman geçiriyor burada ders çalışıp keyifli zaman geçirebilir.”

Şevval İkbal: “Öğrenciyim ve bu alanlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Yenilendiğini bugün fark ettim. Öğrenciler için yapılmış bu alanlar gayet güzel olmuş.”

Ceyda Nur Yazgı: “Eskiden burası sadece bir oturma alanıydı. Kimsenin işine yaramıyordu. Şimdi bu şekilde kütüphanenin oluşması, AŞTİ genelinin tek bir bütün halinde güzel bir şekilde dekore edilmesi çok hoşuma gitti. İnsanlara faydalı olması çok iyi olmuş.”

Emirhan Mutlu: “Burası çok güzel olmuş. Çalışma alanları ve kitap kaynağı çok yararlı oluyor. Çocuk oyun alanları, ofisler de gayet güzel. Burası okuluma yakın ve rahat bir şekilde gelebiliyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

Lokman Doğan: “Eskiden bu alana sahip değildik. Bu alanı uyumak için kullanıyorduk. Bize bu çalışma imkanı verildiği için teşekkür ediyorum. Önceden burası çalışmak için uygun değildi. Yenilenen bu alanla zamanımızı daha verimli kullanabiliyoruz.”

Ali Çoban: “Ankara’ya sabah iniş yaptım. Geldiğimden beri burada ders çalışıyorum. Öğrenciler için oldukça konforlu bir alan olmuş. Masaların konumu ve sandalyenin rahatlığı benim evimdeki sandalyeden daha rahat Hem ücretsiz internet var hem de masalar çok rahat.”

Yusuf Önder: “Kitap okumak için geldim. Rahat konforlu bir yer. Ücretsiz internet imkanı da gayet iyi.Otobüs beklerken gayet verimli kullanılacak bir alan. Öğrenciler için çok güzel düşünülmüş.”