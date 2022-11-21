Başkentte 'Smart Ankara Projesi' hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yaşam kalitesini arttırmak amacıyla tasarlanan ‘Smart Ankara Projesi’ hayata geçiriliyor.

Kentlerde yaşam kalitesini arttırmak ve insanların hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan “Smart Ankara Projesi” lansmanı Ankara da bir otelde gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hayata geçirilen projenin lansmanına, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Gerçekleştirilen proje Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından desteklenerek Kent içi ulaşım, kentsel yaşam alanlarının planlanması, çevre, sağlık ve ekonomik kalkınma gibi alanlara katkı sağlayarak Ankara da daha güvenli, temiz ve erişilebilir ve yaşanabilir kent niteliği kazandırılması sağlanacak.

“Ankara otomobiller tarafından kuşatılmış bir kent görünümünde, biz bunu değiştirmek istiyoruz”

Projenin hayata geçmesiyle birlikte insan odaklı bir şehir oluşturmanın önemine dikkati çeken EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Ankara otomobiller tarafından kuşatılmış bir kent görünümünde ancak biz bunu değiştirmek istiyoruz. Ankara’yı insan odaklı, merkezine insanı alan bir şehre dönüştürmek istiyoruz. Bu çerçevede Ankara’da toplu ulaşımdan sorumlu kamu otoritesi olarak kendi faaliyet alanımızda yeşil ulaşım vizyonumuzla insanı koruyan, doğayı koruyan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre vaat eden projelerimizle çalışmalara devam ediyoruz. Smart Ankara Projesiyle şu an Avrupa’nın birçok kentinde prestijli bir şehir planı olarak hazırlanan ve uygulamaya konulan sürdürülebilir kentsel ulaşım planı hazırlanacak ve Ankara da elektrikli bisiklet paylaşım sistemi hayata geçirilecektir” diye konuştu.

“Projenin yaklaşık tutarı 5 milyon avro”

Projenin yüzde 85’inin Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 15’inin de eş finansmanla sağlanacağını dile getiren Alkaş, “Avrupa birliği Türkiye delegasyonu tarafından aday ülkelere sağlanan katılım öncesi yardım aracı 2014-2020 yıllarını kapsayan 2. döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen bir programdaki proje teklif çağrısı kapsamında kuruluş Smart Ankara adlı projeyle başvurulmuştur. Projenin yaklaşık tutarı 5 milyon avrodur, süresi 24 aydır. Proje çerçevesinde 408 adet elektrikli bisiklet, bu 408 elektrikli bisikletin arttırılacağını, bütçe imkanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesinin de ilave bisikletlerle katkıda bulunacağı, dolayısıyla 408 bisiklet 600-800’e ve daha da büyük rakamlara ulaşacak. 34 adet bu bisikletlerin şarj edileceği istasyonlar EGO otobüslerine monte edilecek ve 480 adet bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarında vatandaşlarımızın bisiklet taşımalarını kolaylaştırmak adına kendileri merdivenden inerken rampadan aşağıya bisikletlerini de taşımalarına imkan sağlayacak şekilde bin 290 metre bisiklet rampası, saha operasyonlarında kullanmak üzere 2 adet bisiklet taşıma aracı ve 8 adet bisiklet sayacı temin edilecektir” ifadelerini kullandı.

Lansman hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.