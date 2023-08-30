Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla başkentte geçit töreni düzenlendi.

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alanında, Ulus’ta bulunan 1. Meclis binasına kadar Kortej Yürüyüşü yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük boy posteri ve Türk bayrağını taşıyan askerlere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı eşlik etti. Mehteran takımının da bulunduğu yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı döneminin askeri üniformalarını temsilen giyen bölük de yer aldı. Kortejde bulunan atlı birlikler ise vatandaşların ilgisini çekti.

“Dünyada Türk’ün en mutlu olduğu gün”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı dünyada Türk’ün en mutlu olduğu gün olarak niteleyen Ali Coşkun, “Olağanüstü bir gün. Bu milletin bir ferdi olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah, bütün gazilerimizin ve şehitlerimizin hepsine gani gani rahmet etsin. Bu vatan, bu millet onlara minnettardır” dedi.

"Haklarını helal etsinler"

Kortej yürüyüşü esnasında çok gururlandığını ve hüzünlendiğini ifade eden Birsen Samsun, “Güzel bir gün. Türkiye’mize kutlu olsun. Devamlı her sene olmasını isteriz. Haklarını helal etsinler. Tabii ki de onur verici bir şey. Gözlerim doldu. Onlar için hep dua ettim. Allah hepsini esirgesin ve korusun” ifadelerini kullandı.