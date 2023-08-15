Başkentte 350 adet elektronik sigara ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Maliköy’de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 245 bin lira değerinde olan 350 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğünce Sincan ilçesi Maliköy Mahallesi’nde bugün saat 14.30 sularında yapılan operasyon sonucunda 350 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık olarak 245 lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.