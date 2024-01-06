Başkentte 36 mahalleyi birbirine bağlayan yol asfalt bekliyor
Başkentte Pursaklar ilçesini Kahramankazan ilçesine bağlayan ve köstebek yuvasına dönen yoldan yararlanan 36 mahallenin sakinleri, yolun yapılmasını bekliyor.
Başkentte Pursaklar ilçesini Kahramankazan ilçesine bağlayan ve köstebek yuvasına dönen yoldan yararlanan 36 mahallenin sakinleri, yolun yapılmasını bekliyor.
Pursaklar ilçesi Yuva Mahallesi’nden Kahramankazan’a çıkan yol, 9 ay önce belediye ekipleri tarafından yapıldı. Mahalle sakinleri yolun yapım hatası nedeniyle adeta köstebek yuvasına döndüğüne dikkat çektiler. 9 km uzunluğundaki yoldan 36 mahallenin yararlandığını belirten vatandaşlar, karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia ettiler.