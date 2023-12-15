Başkentte bisiklet süren çocuğa başıboş köpek saldırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Başkentte bisiklet süren çocuğa başıboş köpek saldırdı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.