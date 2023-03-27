Başkentte çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Başkentte tarihi eserleri piyasaya sürme hazırlığındaki 3 kişi gözaltına alınırken, 15 sikke, 5 obje ve 5 heykel ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 21 Mart’ta Mamak ilçesinde, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği öğrenilen M.A. isimli kişinin üzerinde yapılan arama sonucunda; çeşitli dönemlere ait 15 sikke ve eski dönemlere ait 5 adet obje ele geçirildiği öğrenildi.

24 Mart’ta ise yapılan yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Keçiören ilçesinde, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği öğrenilen S.A. ve S.A isimli iki kişinin üzerinde yapılan arama sonucunda, çeşitli dönemlere ait 5 adet heykel ele geçirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.