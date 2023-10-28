Başkentte Cumhuriyetin 100'üncü yılı tüm kentin ruhunu ısıtmaya devam ediyor

Başkentliler, Cumhuriyetin 100’üncü yılını coşku ve heyecanla kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyet marşları ile sokaklarda bandolar çalınıyor ve mehter marşları yankılanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kentin dört bir yanında düzenlediği Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyetin Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında; cadde ve sokaklardaki coşkulu kutlamalar ile vatandaşlar el ele vererek söyledikleri marşlarla 100. yılı coşku yaşatıyor.

Çocuk etkinlik merkezlerinde minikler gösteri yaptı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde; 3-5 yaş grubundaki 18 Çocuk Etkinlik Merkezine üye 720 çocuk dans gösterileri yaptı, şiirler okudu ve marşlar söyledi. Ankara Kent Orkestrası, mini konserler, Mehter ve bando takımı da kentin cadde, sokak, simge mekânlar ile prestij parklarında Başkentlilere müzik ziyafeti yaşatıyor.

Kutlamalar ve konserler devam ediyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler hafta sonunda ise şöyle:

28 Ekim’de düzenlenecek etkinlikler, 12.00- Kent Orkestrası- Lozan Parkı, 12.30- Bando Takımı- Botanik Parkı, 14.00- Bando Takımı- Lozan Parkı, 15.00- Kent Orkestrası- 30 Ağustos Zafer Parkı, 15.30- Bando Takımı- Seğmenler Parkı, 17.00- Bando Takımı- Kuğulu Park

Ünlü sanatçıların Cumhuriyet coşkusunu en sevilen şarkılarıyla Başkentlilerle buluşturduğu Cumhuriyet Haftası Konserleri hafta sonu da büyük bir coşkuyla devam ediyor. Hafta sonu konserler ise şöyle:

28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 Bege, 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00 Hadise, 29 Ekim Pazar günü saat 18.00 Murda, 29 Ekim Pazar günü saat 20.00 Candan Erçetin.

Konser alanına ücretsiz ring seferleri düzenleniyor

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sevilen sanatçı Işın Karaca’yı Elmadağ Renkli Köy’de hayranlarıyla buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; konser günleri 14.00-20.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Dönüş ring servisleri ise 20.00-24.00 saatleri arasında konser alanından Zafer Çarşısı önüne olacak.