Başkentte doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir vatandaş yaralandı.

Patlama, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gönül apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın kot katındaki dairede yapılan tadilat sonrası patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklandığı öğrenilen patlamada 49 yaşındaki B.C yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi. 49 yaşındaki yaralı B.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayda herhangi can kaybı yaşanmazken, bina etrafından bulunan 7 dükkan, bir kaç daire ve 2 araç maddi hasar aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Ne olduğunu anlayamadık bir anda patlama duyduk”

Patlama sırasında ofisin içerisinde oturduğunu söyleyen komşu esnaf Arif Çelen, “Bizim karşımızdaki binanın bodrum katında tadilat vardı. Ne olduğunu anlayamadık bir anda bir patlama duyduk. Bizim bütün vitrin camlarımız komple aşağı indi. İçeride tadilat vardı bir kişi çıktı içerden” diye konuştu.

“Kendimizde bir şey yok ona şükrediyoruz”

Öte yandan, 7 bin liralık maddi hasar oluştuğunu söyleyen Çelen, “Başka hasarım yok. Kendimizde bir şey yok. Biz ona şükrediyoruz. Binada şu anda kimse yok. Bizim tek temennimiz caddeden kimsenin geçmemesi” diye konuştu.

"Çok yüksek bir sesle meydana geldi"

Patlamanın saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini söyleyen Tanju Kahraman ise “Biz de içerideydik. Çok yüksek bir sesle meydana geldi. Açıkçası baya bir korktuk. Bunun haricinde biraz maddi zararımız var. İçeriden bir yaralı arkadaş çıktı. Biraz kötüydü, yanmış durumdaydı. Allah şifa versin” dedi.