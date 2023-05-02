Başkentte engelli durak görevlisine saldırı

Taksi durağında araç olmadığını öğrenen alkollü olduğu iddia edilen müşteri, taksi durağını basarak engelli durak görevlisini darp etti.

Olay Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Bahçelerüstü Merkez Taksi Durağı’nda meydana geldi. İddialara göre taksi durağını arayıp taksi talep eden H.K. araç olmadığını duyunca arkadaşlarıyla beraber taksi durağına gelerek, durak görevlisi ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Alkollü olduğu iddia edilen H.K. tartışmanın büyümesiyle durak görevlisi olan engelli O.E.’yi (65) darp etti. Akıllara durgunluk veren olay ise kameralara yansıdı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.