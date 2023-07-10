Başkentte feci kaza: Art arda iki otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan talihsiz kadın, üzerinden bir başka otomobilin geçmesiyle hayatını kaybetti.

Kaza, Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altındağ yönünde giden Recep Enes S. idaresindeki 06 TLH 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan talihsiz kadın, bu kez de Hasan S.’nin kullandığı 18 DP 179 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kezban B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.