Başkentte hayırsever vatandaş halk ekmek büfesinde bin ekmek dağıttırdı

Ankara’da hayırsever bir vatandaş, halk ekmek büfesi aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttırdı.

Başkentte ismini paylaşmak istemeyen bir hayırsever, Keçiören’de bulunan Bağcı Ankara Halk Ekmek Büfesi sahibi Yaşar Gönen’e bin ekmeğin ücretini ödeyerek insanlara ücretsiz dağıtılmasını sağladı. 2009’dan bu yana Ankara Halk Ekmek Büfesi işlettiğini ve ayda bir iki kez hayırsever vatandaşlar sayesinde halka ekmek yardımında bulunduğunu söyleyen Yaşar Gönen, “Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bedava ekmek dağıtmamıza bugün de vesile oldular. Bu uygulama ayda bir iki kez devamlı oluyor. Askıda ekmeğimiz de oluyor. Acil ihtiyaç sahiplerine devamlı ekmek dağıtmaktayız. Allah razı olsun, poşet parasına kadar verdiler. Başka bayilerde olup olmadığını bilmiyorum, emin değilim. Askıda ekmek uygulaması olan arkadaşlarımız var ama bilmiyorum, bende devamlı olur. Geçen kurban bayramında da oldu. Güvenilir bir insan olduğumu söylediklerinden beni tercih ediyorlar. Allah razı olsun. Biz de verilen ekmekleri vatandaşa eriştirebiliyorsak, yerine ulaştırabiliyorsak ne mutlu bize. Büyükşehir belediyemizden Allah razı olsun. Piyasada 5 lira olan ekmek bizde 3 lira. Ekmek vatandaşın ihtiyacı. Vatandaştan yoğun talep oluyor. Emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinden Gönül kök, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böyle ekmek dağıtıldığı için Allah razı olsun. Çok güzel bir olay” şeklinde konuştu. 30 senedir Pınarbaşı Mahallesi’nde oturan Sultan Yiğit ise, “İkinci kez bu büfeden ekmek alıyorum. Geçen gün de almıştım. Her zaman olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağcı Ekmek Büfesinde yardımsever vatandaşların bağışlarıyla ayrıca her bayram ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapılıyor.