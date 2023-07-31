Başkentte hobi bahçesinde yangın

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Başkentte hobi bahçesinde yangın
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Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Şeyhler Mahallesi ile Çardakbağı Mahallesi arasında kalan bölgedeki hobi bahçelerinde gece bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi.