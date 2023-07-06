Başkentte iki dolmuş şoförü kavga etti, o anlar kameraya yansıdı

Ankara’da iki dolmuş şoförü arasında çıkan kavga kameraya anbean yansıdı.

Gölbaşı ilçesi Karanfil Caddesi’nde iki dolmuş şoförü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Dolmuşlardan birinin şoförü, diğerinin önünü keserek durdurdu. Ardından aracından inerek diğer dolmuştaki yolcuları indiren şoför, aracın içerisindeki şoföre saldırdı. Çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen durdurulamayan şoför, araç içerisindeki meslektaşını yumrukladı.

Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, beyazlı dolmuş şoförünün çevredeki vatandaşlara da tepki gösterdiği görüldü. Görüntüler, aracından inmeyen dolmuş şoförünün kaldırıma çıkarak olay yerinden uzaklaşması ve diğer şoförün ise onu takip etmesiyle son buldu.