Başkentte işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Ankara’da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çapıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesi, Sincan-Temelli yolu üzerinde Yenikent istikametinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan M.Y. (22) idaresindeki 06 NR 137 plakalı servis aracı, A.Ö. (59) yönetimindeki 06 HD 6484 plakalı kamyon ile Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kavşağında çarpıştı. Kazada servis aracının şoförü M.Y. (22) ve serviste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Ö. (59) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.