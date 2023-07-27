Başkentte kafası yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde kafası yük asansörüne sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Başkentte kafası yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde kafası yük asansörüne sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi’nde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki A.A’nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.