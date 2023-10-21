Başkentte Kars, Ardahan, Iğdır günleri heyecanı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Keçiören Belediyesi’nin destekleriyle Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu (KAIFED) tarafından Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda “Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri” düzenleniyor. Kalaba Fuar Alanı’nda bu yıl yedincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Kars, Ardahan, Iğdır’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, sanatı, tarihi ve turizm değerlerinin tanıtımı yapılıyor.

Filistin’de yaşanan insanlık dramı ve 3 günlük milli yas dolayısıyla müzikli eğlence programlarının iptal edildiği Kars, Ardahan, Iğdır, Tanıtım Günlerine Kars Valisi Ziya Polat, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Iğdır valisi Ercan Turan, Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 65. Hükmet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve KAIFED’in ev sahipliği yaptığı tanıtım günleri etkinliği 22 Ekim Pazar günü sona erecek.