Başkentte köpeğe çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Ankara'da sahibinin elinden kaçıp yola fırlayan köpeğe çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkentte köpeğe çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
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Ankara’da sahibinin elinden kaçıp yola fırlayan köpeğe çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi’nde gerçekleşti. Şehit Er Tuncay Altınbaş Parkı’nda sahibinin elinden kaçan köpek, bir anda araçların arasına atladı. Kör noktadan yola atlayan köpeğe seyir halindeki aracın altında kaldı. Kazaya karışan araç ise hız kesmeden yoluna devam etti. Köpeğe çarpıp kaçan şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.