Başkentte korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara’da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın sebebiyle 4 kişi dumandan etkilendi. Fabrikaya saran alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına aldı.

Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde 500 kişinin çalıştığı bir mobilya fabrikasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikayı gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Dumandan 4 kişi etkilendi

Mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fabrikayı saran devasa alevler ve dumanlar çevredekilerin panik yaşamasına neden olurken, korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Can kaybı olmaması bizim için sevindirici"

Mobilya fabrikasında çıkan yangını yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangının süngerlerin bulunduğu kısımdan çıktığı belirterek, “Mobilya malzemesi olduğu için maalesef yanıcı madde çok. İçeri malzeme dolu, 200’e yakın itfaiyeci arkadaşımız söndürmeye çalışıyor. Neden çıktığı konusunda henüz bir şey yok, itfaiye raporu hazırlanmadı. Yaralı yok, can kaybı olmaması bizim için sevindirici olay” dedi.