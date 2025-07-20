Başkentte metruk bir binada yangın çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, çevredeki vatandaşları korkuttu.

Yangın, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Karanfil Sokak’ta metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın çatı katından gelen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan, yangının bakır kablolardan çıktığı ve içeride bir kişinin olup yangını kendisinin istemeden çıkardığı iddia edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili işlem başlatıldı.

"Maalesef güvenlikle ilgili problemlerimiz var"

Yanan binanın yan tarafındaki dershanenin kurucusu olduğunu söyleyen Fatma Cömert, "Yaklaşık 1 aydır tadilatta, yıkımda olan bir bina burası. Güvenlikli bir alan olmama sebebiyle çıkan bir yangınla karşı karşıyayız. Pazar günü yaşadığımız bir süreç bu. Her anlamda olduğu gibi maalesef güvenlikle ilgili problemlerimiz var. Binaya giren çıkanla ilgili zaten hiçbir tasarrufu yok. Sanırım bir gün birisi kağıt topluyor, birisi demir topluyor. 4’üncü kattan öyle gözlemliyorum. Zaten yangın bizim binaya sıçramış vaziyette. Yan tarafta elektrik kabloları var. Derslerin olmaması sebebiyle bugün öğrencilerimiz yok. Bizim için şans" dedi.

"İçeride birisini gördük, adam ’ben yaktım’ dedi"

Sokaktan geçerken yangına denk geldiğini belirten Eren Dumanlı, "Karşıdan yangını gördük. İlk başta dumanlar yükseliyordu. İçeride birisini gördük, adam ’ben yaktım’ dedi. Ondan sonra dumanlar, alevler yükselince biz de itfaiyeyi, ambulansı, polisi aradık. 5 dakika içinde itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yetkililer elinden geleni yaptı. Yangın söndürüldü" diye konuştu.