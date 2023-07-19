Başkentte okul inşaatında çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu inşaatında yangın çıktı.

Başkentte okul inşaatında çıkan yangın korkuttu
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Ankara’nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu inşaatında yangın çıktı.

Çayırhan Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu inşaatının üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Kalıpların tutuştuğu yangına İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Ekipleri alarma geçiren ve çevredekileri korkutan yangın büyümeden söndürüldü.