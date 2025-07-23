Başkentte pedallar dördüncü kez dönecek

Maximum Gran Fondo Başkent 2025, bisiklet tutkunlarını 24 Ağustos’ta Ankara’da buluşturacak.

Türkiye’nin önde gelen amatör yol bisikleti yarışlarından Gran Fondo Başkent, 4. yılında bisiklet sporcularını Ankara’da bir araya getirecek. İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart sponsorluğunda 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek yarışta, yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce bisikletçi, başkentin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek.

Bilkent Center önünden 24 Ağustos Pazar günü sabah 08.00’de start alacak yarış, uzun parkur, kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde düzenlenecek.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla hayata geçirilecek yarış, bir spor etkinliği olmanın ötesinde sporu şehir kültürüyle buluşturan, çevre bilincini artıran, toplumsal dayanışmayı destekleyen ve sağlıklı yaşamı teşvik eden bir model olarak öne çıkıyor.

Pedal çeviren bir başkent, birlikte büyüyen bir spor kültürü

Gran Fondo Başkent, bisikleti sadece bir ulaşım aracı değil, sosyal yaşamın, sağlıklı bireylerin ve çevre dostu şehirlerin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlayan bir yaklaşımla yola devam ediyor. Ankara’nın sporla, doğayla ve aktif yaşamla bütünleştiği en önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan ve her yıl yüzlerce amatör bisikletçiyi bir araya getiren yarış, Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayarak başkentin spor turizmi potansiyelini gözler önüne seriyor. Tarihi ve doğal zenginliklerle bezenmiş güzergah üzerinde yapılan yarış, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken, Ankara’nın kentsel hareketliliğine ve sosyal yaşamına canlılık katıyor.

Kayıtlar 18 Ağustos’a kadar devam edecek

Farklı yaş gruplarından amatör sporcuları, şehir bisikletçilerini, kulüp sporcularını bir araya getirecek olan yarış trafiğe kapalı, asfalt zeminli ve güvenli rotada düzenlenecek. Kayıtlar, www.granfondobaskent.com üzerinden 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Maximum Kart ile yapılan Gran Fondo Başkent kayıt ücreti ödemelerine yüzde 20 MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

Gran Fondo Başkent parkur bilgileri şu şekilde:

Uzun Parkur - 90.9 km:

Toplam tırmanış: 1.386 m

Rota: Bilkent - İncek - Gölbaşı - Dumlupınar - Bilkent

Kısa Parkur - 56.6 km:

Toplam tırmanış: 1.096 m

Rota: Bilkent - Çakırlar - Beytepe - Bilkent

Organizasyon takvimi ise şöyle:

23 Ağustos 2025 Cumartesi

12.00 - 19.00: Kit ve çip dağıtımı (EXPO alanı)

18.00: Teknik bilgilendirme toplantısı

24 Ağustos 2025 Pazar

06.00 - 07.00: Son kontroller

08.00: Yarış başlangıcı

12.30 - 14.30: Ödül töreni