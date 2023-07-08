Başkentte pilotun öldüğü kaza ile ilgili gelişme

Ankara’da Türk Hava Yollarında kaptan pilot Saygın Doğan’ın (38), 21 Haziran’da otoyolda otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın sırrı çözüldü.

Kaza, 21 Haziran’da Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan’a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı. Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtuldu. Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Karşı şeritteki otomobil taşın fırlamasına yol açmış

Saygın Doğan’ın otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın fırlamasına, karşı şeritte hasarlı kaza yapan otomobilin yol açtığı belirlendi. Aracındaki hasar otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kamerası ile tespit edilen A.D., Sivas’ta gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sürücü ile taşı yola döşeyen taşeron firma sorumlusu hakkında ’Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan soruşturma açıldı.