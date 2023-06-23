Başkentte piyasa değeri 4 milyon lira olan 3,5 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 3,5 ton etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre dün Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir depoya Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki üretiminde kullanılan, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı.