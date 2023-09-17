Başkentte rengarenk koşu

Ankaralılar hafta sonunu bu yıl 10’uncusu düzenlen Renkli Koşu Festivali’nde geçirdi. Festivalde her yaştan katılımcı bir araya geldi.

Gölbaşı Belediyesi Ankaralıları, 10’uncu Renkli Koşu Festivali’nde bir araya getirdi. Pek çok yerli ve yabancı insanın katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, insanlar renkli toz boyaları birbirine dökerek keyifli anlar yaşadı.

Gölbaşı Belediyesi’nin desteğiyle ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde yapılan Renkli Koşu Festivali her yaştan vatandaşa ev sahipliği yaptı.

“Farklı bir deneyim oldu”

Aile olarak farklı bir organizasyona şahitlik ettiklerini belirten Merve Özge Akyüz, “Farklı bir deneyim oldu. Bir yaşındaki bebeğimizle geldik. O da rengarenk oldu. Güzel bir atmosfer. Seneye de gelmeyi düşünüyoruz. Normalde olabildiğince sosyal bir aile olmaya çalışıyoruz. Bugün hem bize bir farklılık olsun hem de oğlumuza bir farklılık olsun diye geldik. Buraya da ilk defa geldik. Bizim için çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

“Kesinlikle çocukların böyle organizasyonlara katılmalarını öneriyorum”

Koşuya ilk defa katıldıklarını ifade eden Ali Girlevik, “Harikaydı, çok eğlenceliydi. Çocuklar da çok keyif aldılar. Çok iyiydi, güzeldi. Bütün anne babalara önerim; kesinlikle çocukların böyle organizasyonlara katılmalarını öneriyorum. Çok sosyalleşiyorlar, çok eğlenceli, çok keyifli. Dilerim herkes katılır” dedi.