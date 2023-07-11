Başkentte sahte alkol operasyonu: 5 ton ham alkol ele geçirildi

Ankara’da sahte alkollü içki imalatında kullanılan malzemeleri üreten depoya yönelik icra edilen operasyonda 5 ton ham alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna aykırı yollarla alkollü içki imalatında kullanılan malzemeleri üreten ‘merdiven altı’ bir depoyu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskında depo sahibi E.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramalarda ise 5 tonluk metil ve etil alkol, 34 litre sahte içki yapımında kullanılan aroma, 745 Adet sahte içki yapımında kullanılan kit ve 330 Adet sahte marka etiketi ele geçirildi.