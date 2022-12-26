Başkentte Sanayi Yıldızları Araştırması Ödül Töreni düzenlendi

Ankara’da, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren firmalar arasında yapılan araştırmada dereceye giren firmalar için ödül töreni düzenlendi.

Ankara’da, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni düzenlendi. Türkiye’de, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları motive etmek ve onlara yeni imkanlar tanımak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninde, 12 kategoride ilk 10’a giren 77 firmaya toplamda 120 plaket verildi. Törene, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’nün yanı sıra 38 farklı şehir ve 82 farklı OSB’den şirket katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Memiş Kütükçü, OSB sanayicilerinin gösterdikleri performans ve üretim azmi ile her türlü ödülü hak ettiklerini belirterek, “Üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bu dönemde, yükselen küresel enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen bizim sanayicilerimiz yılmadan ısrarla üretti. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandırdı, dalgalandırmaya devam ediyor. OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır” diye konuştu.

“İstihdam da ise rekor üzerine rekor kırıyoruz”

Türkiye’de sanayileşme alanında yapılan çalışmalar neticesinde her ilde bir ’organize sanayi bölgesi’ olduğunu belirten Kütükçü, “Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı 348’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 34’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 382’ye ulaştı. Sadece bu yıl 16’sı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 3’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 19 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Yine bu yıl organize sanayi bölgelerimizde 1.600 yeni parsel daha üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıktı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldi. İstihdam da ise rekor üzerine rekor kırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından araştırmalarda dereceye giren firma yetkililerine ödülleri takdim edilerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.