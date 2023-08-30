Başkentte şehit ve gaziler açık hava sinemasında anıldı

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde şehit ve gaziler, açık hava sinemasında yayınlanan belgesel ile anıldı.

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gün boyu devam ederken Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde şehit ve gaziler anıldı. Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde “Zafer ve Minnettarlık” temasıyla düzenlenen etkinlikte, “Güneşin Adı Kemal Atatürk” belgeseli vatandaşlarla buluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava sineması, vosvos olarak bilinen araç sahiplerinin de katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

“Ateş çemberi içinden büyük bir zaferle çıkışının yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz”

Etkinlikte söz alan hastane Başhekimi Erden Kılıç, “Bir yandan milli devletimizin, bir ateş çemberi içinden büyük bir zaferle çıkışının yıldönümünü kutlamanın gururunu, öte yandan yüreğimizin istisnai bir yerinde bulunan özel misafirlerimizle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almış eski bir askeri hekim olarak ben, silah arkadaşlarımla birlikte olmanın gururunu tekrar yaşıyorum. Ülkemizi bugünlere taşıyan koca yürekli kahraman insanlar milletimizin bağrından çıkmaya devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kahraman askerlerimizin her birinin aziz ruhu önünde saygıyla eğiliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 101.Yılını kutluyoruz. Sözlerimi büyük tarihin en büyük komutanlarından Gazi Mustafa Kemal’in bugüne ışık tutan sözleriyle bitirmek istiyorum, ‘Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez’ ifadelerini kullandı.